Украина

Словенский хавбек рассказал о подготовке команды ко второй половине сезона.

Полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич прокомментировал победу своей команды над сербской Инджией (4:0), которой он забил гол, а также рассказал о подготовке "бело-синих" ко второй половине сезона.

"Конечно, немного тяжеловато начинать тренировки буквально с самолета. Проснулись рано утром, отправились в аэропорт, в самолете чуть поспали, а после прилета пообедали, отдохнули – и уже игра. Но мы привыкли. Когда играли в Стамбуле с Фенербахче, также провели матч в день прилета, но сыграли нормально, как и сегодня. Двигаемся дальше — остался последний сбор, после которого уже стартует чемпионат.

Как Буяльский говорил в одном из интервью, клубы УПЛ против нас в основном обороняются, тогда как все команды, с которыми мы встречались на сборах, стараются атаковать. Сегодняшний соперник очень много двигался на поле и создал много моментов. Нам нужно разобрать свои ошибки и не повторять их.

На первых двух сборах мы работали над физической подготовкой, а на последнем будем более детально работать над тактикой. Думаю, игровое время будет увеличиваться, чтобы футболисты получили больше игровой практики. На первых двух сборах мы тоже играли регулярно. Для нас, футболистов, интереснее играть, чем просто тренироваться.

Автор первого гола на третьем сборе? Я уже слишком стар для того, чтобы считать себя фартовым. Для любого игрока забивать, конечно, приятно, но еще лучше, когда команда выигрывает", — приводит слова Вербича пресс-служба киевлян.

Следующий спарринг Динамо проведет против Кайрата. Игра состоится 15 февраля, в 16:00 по киевскому времени.