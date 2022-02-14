Украина

Хавбек Металлиста 1925 высказался о подготовке команды к возобновлению УПЛ.

Харьковский Металлист 1925 продолжает подготовку к возобновлению розыгрыша Украинской Премьер-Лиги.

Полузащитник команды Максим Задерака высказался о результата команды на сборах, которые не соответствуют ожиданиям болельщиков.

"Сейчас мы выходим на пик своей формы. Раньше говорили — если на сборах есть результат, то в чемпионате будет тяжело. Надеюсь, что все так и будет.

Сейчас мы делаем акцент не беговую работу, физические кондиции. Дальше мы уже сделаем упор на качество игры и плавно подойдем к началу чемпионата.

Думаю, к первой игре у нас будет оптимальная форма. Все стараются, требования выполнимы и всем понятны. Голы? Надеюсь, это все перенесется на чемпионат", — сказал футболист клубной пресс-службе Металлиста 1925.

Ранее мыслями о зимнем сборе команды поделился Артем Габелок.