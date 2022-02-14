Украина

Команда Сергея Лавриненко продолжает готовится ко второй половине сезона.

Ингулец на учебно-тренировочном сборе в Турции провел очередной контрольный матч, в котором уступил Динамо из Батуми со счетом 1:2.

Уже на третьей минуте команда Сергея Лавриненко открыла счет в матче благодаря точному удару в исполнении Владислава Клименко. Спустя девять минут гости из Грузии отыгрались. Во втором тайме Динамо отыгралось благодаря реализованному пенальти.

Следующий матч Ингулец проведет в среду, 16 февраля, против криворожского Кривбасса из Первой лиги.

Ингулец — Динамо Батуми (Грузия) 1:2

Гол: Клименко, 3.