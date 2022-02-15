Украина

Команду Владимира Шарана пополнили два украинца и словенец.

Минай продолжает усиливать кадровый потенциал — сообщил официальный сайт клуба.

22-летний фланговый полузащитник Дмитрий Касимов выступал за Зирку и Оболонь.

22-летний полузащитник Владислав Наумец выступал за молодежные команды Динамо и Зари и греческую Янину, а также юношеские сборные Украины.

22-летний полузащитник Ловро Грайфонер выступал за словенские Марибор и Алюминий, а также кипрский Акритас.

Ранее Минай подписал двух защитников.