Команду Владимира Шарана пополнили два украинца и словенец.
Фото ФК Минай
15 февраля 2022, 16:40
Минай продолжает усиливать кадровый потенциал — сообщил официальный сайт клуба.
22-летний фланговый полузащитник Дмитрий Касимов выступал за Зирку и Оболонь.
22-летний полузащитник Владислав Наумец выступал за молодежные команды Динамо и Зари и греческую Янину, а также юношеские сборные Украины.
22-летний полузащитник Ловро Грайфонер выступал за словенские Марибор и Алюминий, а также кипрский Акритас.
Ранее Минай подписал двух защитников.