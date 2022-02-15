Украина

Наставник "сине-желтых" по-прежнему рассчитывает на футболиста Динамо, но на позиции полузащитника, а не нападающего.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков в очередной раз прокомментировал свой визит в Турцию, где он наблюдает за подготовкой клубов УПЛ ко второй половине сезона, оценивая кандидатов в национальную команду.

"Я рассчитываю на Гармаша в расположении сборной. Какое нападение? Это был форс-мажор у Динамо, поэтому он там играл. Я понимаю Мистера, но у меня есть нападающие.

Я езжу по всем клубам. Тренеры — мои коллеги. Я смотрю за всеми ребятами, общаюсь. Они делают клубный футбол в нашем государстве. Я приезжаю и всем желаю удачи. Разговариваю с каждым тренером команд УПЛ, даже Первой лиги.

Дебют Миколенко в Эвертоне? Мы с Виталиком общаемся по телефону. Я звоню ему, спрашиваю, что там у него. Он мне все рассказывает. У него все хорошо. В последнее время не общался, он приболел. Я общаюсь со всеми. С АПЛ я еще общаюсь с Зинченко и Ярмоленко", — сказал Петраков в эфире Football Hub.

Ранее сообщалось, что сбор национальной команды Украины перед плей-офф отбора на ЧМ-2022 начнется 18 марта.