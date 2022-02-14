ЧМ-2022. Отбор

22 марта подопечные Александра Петракова вылетят в Глазго.

Сборная Украины начнет свой подготовительный сбор перед предстоящим матчем плей-офф ЧМ-2022 против Шотландии 18 марта. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

18 марта соберутся футболисты, которые выступают в украинской Премьер-лиге. 20-21 марта к ним присоединятся игроки, которые выступают в зарубежных чемпионатах.

21 марта на стадионе НСК Олимпийский пройдет открытая тренировка подопечных Александра Петракова, которую смогут посетить болельщики и представители СМИ.

На следующий день "сине-желтые" отправятся в Глазго, где 24 марта состоится полуфинальный матч отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.

Победитель этого противостояния сыграет против Австрии или Уэльса — это будет матч за выход на чемпионат мира 2022 года. Игра состоится 29 марта.

Ранее главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал предстоящий поединок против Украины.