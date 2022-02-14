ЧМ-2022. Отбор
22 марта подопечные Александра Петракова вылетят в Глазго.
СБОРНАЯ УКРАИНЫ, ФОТО УАФ
14 февраля 2022, 19:33
Сборная Украины начнет свой подготовительный сбор перед предстоящим матчем плей-офф ЧМ-2022 против Шотландии 18 марта. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
18 марта соберутся футболисты, которые выступают в украинской Премьер-лиге. 20-21 марта к ним присоединятся игроки, которые выступают в зарубежных чемпионатах.
21 марта на стадионе НСК Олимпийский пройдет открытая тренировка подопечных Александра Петракова, которую смогут посетить болельщики и представители СМИ.
На следующий день "сине-желтые" отправятся в Глазго, где 24 марта состоится полуфинальный матч отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.
Победитель этого противостояния сыграет против Австрии или Уэльса — это будет матч за выход на чемпионат мира 2022 года. Игра состоится 29 марта.
Ранее главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал предстоящий поединок против Украины.