Украина

Наставник "сине-желтых" поделился своими мыслями о рабочей поездке в Турцию.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о том, как проходит его рабочая поездка в Турцию, где он активно следит за подготовкой многих клубов УПЛ, оценивая кандидатов и уже состоявшихся игроков в национальную команду.

"Время, когда клубы готовятся на сборах — это уникальная возможность пообщаться с главными тренерами всех команд, поделиться с ними мнениями, увидеть, как готовятся кандидаты в национальную сборную, ведь все эти люди, тренеры и игроки, и создают понятие украинского футбола.

Поэтому, планируя свою рабочую поездку, я сразу решил, что обязательно приеду в лагерь каждого нашего клуба или по крайней мере посещу контрольную игру с его участием. И обязательно пообщаюсь с каждым главным тренером.

С моими коллегами есть о чем поговорить, ведь они, как и я, отвечают за результат своих коллективов, поэтому хорошо понимают специфику моей работы. Приятно, что чувствую поддержку всех своих коллег, которые переживают за национальную команду.

Так же общаюсь и с кандидатами в сборную, интересуюсь их самочувствием, спрашиваю, над чем они работают на дополнительных занятиях. Подготовка к мартовским матчам начинается уже сейчас: каждый сборник должен об этом помнить, готовиться и настраивать себя соответствующим образом", — приводит слова Петракова пресс-служба УАФ.

Ранее сообщалось, что сбор национальной команды Украины перед плей-офф отбора на ЧМ-2022 начнется 18 марта.