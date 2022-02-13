ЧМ-2022. Отбор

Стив Кларк рассказал о предстоящем поединке против "сине-желтых".

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал предстоящий поединок против национальной команды Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022 в Катаре.

"Болельщикам нашей команды не нужно рассказывать, насколько важен матч плей-офф против Украины. От возвращения на чемпионат мира впервые за 24 года нас отделяет всего два поединка. Мы хотим услышать, как шотландские болельщики поддерживают нас.

Мы также хорошо отдаем себе отчет в важности Лиги наций, ведь мы были на Евро-2020 именно благодаря нашему успеху в ней. И хотя мы стремимся квалифицироваться на Евро-2024, мы также хотим обеспечить себе возможный запасной вариант. И, как всегда, болельщики играют очень важную роль, потому что их поддержка поможет нам выиграть группу. Это огромный стимул для игроков и тренерского штаба.

Спасибо всем, кто уже поддержал нас, приобретя билеты. У нас впереди год великих свершений, и мы намерены дать вам много поводов для радости", — приводит слова Кларка пресс-служба УАФ.

Напомним, матч Шотландия — Украина состоится 24 марта, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.