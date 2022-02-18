Украина

Наставник закарпатского клуба поделился мыслями о кадровой ситуации.

Главный тренер Миная Владимир Шаран прокомментировал подготовку своей команды ко второй половине сезона в УПЛ.

"Мы ждали пять-шесть новых игроков на сборах, которые смогут усилить команду, но на сегодняшний момент таких уже десять. Надеюсь, что все они останутся с нами. Клуб искал футболистов в каждой линии.

В первую очередь, мы как всегда акцентируем внимание на игре в обороне. У нас есть и быстрые игроки на флангах. От них мы ожидаем хорошего прессинга и контратак.

Где бы я ни работал, всегда подчеркиваю стандартные положения, потому что после них забивается много голов. У нас запланировано еще три товарищеских матча на сборах, на которых мы хотим отработать стандарты. Весной это будет одним из главных оружий для достижения успеха", — приводит слова Шарана ТК Футбол 1/2/3.

После 18 туров Минай набрал 10 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице УПЛ. Свой первый матч после зимнего перерыва команда Владимира Шарана проведет 25 февраля, а соперником будет луганская Заря.