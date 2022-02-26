ЧМ-2022. Отбор

Раніше від матчу із російською командою відмовилася Польща.

Збірна Швеції не гратиме проти національної команди Росії у плей-офф відбору чемпіонату світу 2022 року незалежно від місця проведення матчів. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу Швеції.

Крім цього, Швеція закликала ФІФА скасувати березневі матчі плей-офф ЧС-2022, у яких має взяти участь Росія, яка відправила свої війська на територію України.

"Незалежно від того, що вирішить ФІФА, ми не гратимемо проти Росії у березні. Нам важко повірити, що ФІФА не піде на наш заклик. Росія не може приєднатися, поки триває це божевілля", — заявив голова Шведського футбольного союзу Карл Ерік Нільссон.

Швеція уточнює, що рішення про відмову прийнято з моральних причин та з міркувань безпеки – шведи не впевнені у безпеці проведення ігор з Росією, зокрема на нейтральному полі.

Зазначимо, що раніше від гри зі збірною Росії у стиках ЧС-2022 відмовилася Польща.

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