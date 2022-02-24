Украина

Півзахисник бергамаської Аталанти виступив з потужним закликом.

Резонансні події сьогоднішнього ранку в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку російської федерації, стурбували весь цивілізований світ.

Український півзахисник бергамаської Аталанти Руслан Маліновський також не залишився осторонь, виступивши з відповідною до ситуації офіційною позицією.

"Україна під ударом прямо зараз! Будь ласка, поширюйте інформацію та моліться за нашу країну!", — зробив пост нас співвітчизник, додавши актуальну на той момент мапу з місцями обстрілів з боку ворога.

Окрім цього, Руслан закликав долучитися до зборів коштів для наших захисників, указавши посилання з реквізитами.

Ukraine under attack right NOW.

Please, spread the word and pray for our country! 🙏🏻 pic.twitter.com/i0WwSVIPJ8 — Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) February 24, 2022

Нагадаємо, що раніше з позицією виступив лідер київського Динамо Віктор Циганков.

Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Країна подолає ординську навалу. Ми з вами її подолаємо! Слава Україні!