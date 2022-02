Резонансні події сьогоднішнього ранку в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку російської федерації, стурбували весь цивілізований світ.

Український півзахисник бергамаської Аталанти Руслан Маліновський також не залишився осторонь, виступивши з відповідною до ситуації офіційною позицією.

"Україна під ударом прямо зараз! Будь ласка, поширюйте інформацію та моліться за нашу країну!", — зробив пост нас співвітчизник, додавши актуальну на той момент мапу з місцями обстрілів з боку ворога.

Окрім цього, Руслан закликав долучитися до зборів коштів для наших захисників, указавши посилання з реквізитами.

Ukraine under attack right NOW.

Please, spread the word and pray for our country! 🙏🏻 pic.twitter.com/i0WwSVIPJ8