ЧМ-2022. Отбор

Керівник Польського футбольного союзу залишився невдоволеним кволою позицією ФІФА.

Президент Польского футбольного союзу Цезарій Кулеша доповнив свою попередню реакцію на заяву ФІФА, щодо нападу Росії на Україну.

Варто нагадати, що міжнародний футбольний керівний орган вирішив провести перемовини з польським, шведським та чеським футбольними союзами стосовно того, аби дозволити агресору грати за умови невикористання державних символів.

"Через скандальне рішення ФІФА Польська футбольна асоціація сьогодні надіслала листа всім футбольним федераціям Європи.

Ми представили свою позицію та закликали їх стати на наш бік. Бо тільки об’єднані ми будемо сильними.

Ніякої поблажливості до російської агресії проти України!", — заявив чиновник.

Нагадаємо також, що раніше президент Польщі Анджей Дуда виступив з максимально категоричною позицією стосовно цього питання.