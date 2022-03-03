Украина

Замість матчів плей-офф ЧС-2022 команди планують провести спаринг.

Національні збірні Польщі та Шотландії, які мали крати в плей-офф ЧС-2022 с РФ та Україною, можуть провести матч між собою — вважає meczyki.pl.

Щоб не порушувати графік через війну, яку розв'язала РФ в Україні, збірна Шотландії, яка погодирась перенести матч проти України, запланований на 24 березня, на пізнішу дату, та Польща, яка автоматично пройде в наступний раунд через санкції проти РФ, ведуть переговори про спаринг.

Гроші, зібрані під час матчу, підуть постраждалим від війни.

Дата перенесеного матчу Шотландія — Україна поки що невідома. Польща повинна зіграти з переможцем пари Швеція — Чехія 29 березня.