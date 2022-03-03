Украина

Сергій Палкін прокоментував події в Україні.

Гендиректор Шахтаря Сергій Палкін звернувся до представників російського футболу з закликами зупинити агресію Росії проти України.

"Хотів би звернутися до власників, керівництва та футболістів російських футбольних клубів. Росія здійснила жахливий та віроломний військовий напад на Україну. Країну, в якій кожен з вас бував країну, де ви маєте родичів, друзів, знайомих. Країну, де дехто з вас навіть народився. І цю країну, її людей сьогодні російська армія знищує із усіх видів зброї: "буків", "градів", артилерією, авіацією, танками.

Ви стаєте ізгоями. Росія з нації, яка доклала величезних зусиль у перемозі над нацизмом, перетворюється на націю терористів, націю мовчазних боягузів. Сьогодні на вас дивиться весь світ. І світ чекає від вас дій, які зупинять шаленство. Але ви боїтеся, вам страшно. У спорті страх – це відчуття, яке зводить можливість перемоги нанівець. Ваш страх виступити проти війни в Україні – це зруйновані міста, ваш страх – це тисячі та тисячі смертей серед мирного населення, ваш страх – це загиблі діти та скалічені долі мільйонів людей. Ваш страх виступити проти кривавого режиму – це найбільша ваша поразка.

Незважаючи на те, що ви не віддавали наказу про знищення українців, ваше мовчання – це співучасть у масових вбивствах та руйнуваннях.

Вчора загинув наш співробітник. Дитячий тренер. Його вбив уламок російського снаряда. Росія вбиває українців. Зупиніть це божевілля! Не мовчіть, кажіть! Інакше це буде ваша особиста поразка. Поразка, яку пам'ятатимуть усі наступні покоління. Поразка, яку неможливо буде викреслити зі світової історії. І кожен з вас нестиме провину та відповідальність за скоєні злочини", – написав Палкін на своїй сторінці в Facebook.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!