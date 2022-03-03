Український футболіст надає усіляку допомогу землякам, які стали жертвами російського вторгнення.
Іван Петряк, ФК Фехервар
03 марта 2022, 19:53
Український півзахисник Фехервара Іван Петряк надав притулок у себе вдома для восьми біженців з України, які були змушені покинути країну через вторгнення російських військ. Про це повідомляє журналіст Володимир Звіров у своєму твіттері.
"У Вані невеликий будинок на 65 квадратів під Будапештом. Ваня повністю забезпечує їхнє перебування в Угорщині. Крім того, допомагає із закупівлею касок та бронежилетів для ЗСУ. Готовий купити і танк, але не знає, як", — написав Звіров.
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