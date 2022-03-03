Украина

Український футболіст надає усіляку допомогу землякам, які стали жертвами російського вторгнення.

Український півзахисник Фехервара Іван Петряк надав притулок у себе вдома для восьми біженців з України, які були змушені покинути країну через вторгнення російських військ. Про це повідомляє журналіст Володимир Звіров у своєму твіттері.

"У Вані невеликий будинок на 65 квадратів під Будапештом. Ваня повністю забезпечує їхнє перебування в Угорщині. Крім того, допомагає із закупівлею касок та бронежилетів для ЗСУ. Готовий купити і танк, але не знає, як", — написав Звіров.

Ваня Петряк з дружиною прийняли у себе під Будапештом 8-ох українців pic.twitter.com/EeBaFnoVYB — Volodymyr Zverov (@VZverov) March 3, 2022

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!