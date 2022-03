Колишній головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко заявив, що в його рідній країні, як і раніше, знаходяться його мати і сестра, незважаючи на військове повномасштабне вторгнення з боку РФ.

"Як людям вдається зберігати бадьорий дух? Бо в нас є причина, через яку боремося. Впевнений, ми будем битися до останньої людини, останньої хвилини. Люди об’єдналися, у нас сильний лідер – наш президент. Він робить багато великих речей, об’єднує людей.

Хочу подякувати всьому світу, який підтримує Україну. Вдячний Великій Британії за неймовірну підтримку. Дякую кожному, хто підтримує Україну. Це дуже складний момент для нашої нації.

Чи намагався забрати з України маму та сестру? Так, намагався багато разів. Вони відмовилися. Вони хочуть лишитися там. Це український дух!" — цитує слова Андрія Шевченко Sky Sports.

