Украина

Вінгер не сумнівається в перемозі України.

Півзахисник Чорноморця Георгій Цітаішвілі розповів про ситуацію в одеському клубі підчас війни з Росією.

"Гравці Чорноморця, які зараз знаходяться в Україні, всі з сім'ями, у кого є можливість, поїхали по домівках, а у кого немає – залишилися в Одесі. Усі допомагають, як можуть.

Звичайно, війна вплинула на весь спорт, і на футбол також, але я впевнений, коли ми виграємо війну, міста та поля відновляться та все відбудується", – розповів Цитаішвілі в коментарі телеканалу Футбол.

Раніше повідомлялося, що Цітаішвілі веде перемовини з Ференцварошем.