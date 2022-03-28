Украина

УАФ нагадала поточну ситуацію, в який знаходяться всі збірні України.

Через війну, яку почала РФ на теріторії України, футбольне життя в країні завмерло, але УАФ не припиняє роботу та відстежує ситуацію з поточним станом турнирів, в яких беруть участь українськи національні команди.

Національна чоловіча збірна

Команда мала зіграти в матчі плей-офф ЧС-2022 проти Шотландії 24 березня. Після консультацій з УЄФА, ФІФА та асоціаціями, що беруть участь у плей-офф, цей матч, я кий мав відбутися у Глазго, пройде у червневе міжнародне вікно.

Переможець також у червні зіграє безпосередне за путівку на мундіаль проти Вельсу.

Молодіжна збірна U-21

Матчі відбору на чемпіонат Європи-2023 (U-21) проти Вірменії на виїзді (24 березня) і Франції вдома (29 березня) перенесено на невизначений термін.

Наразі збірна України займає друге місце у Групі Н, відстаючи на 6 очок від Франції та маючи гру у запасі.

Юнацька збірна U-19

Матчі еліт-раунду відбору чемпіонату Європи-2022, які наші юнаки мали провести 23—29 березня в Нідерландах із командами господарів, Норвегії та Сербії (до фінального турніру виходить переможець групи), перенесено на червень.

Матч Норвегія — Україна заплановано на 1 червня, Україна — Сербія — на 4 червня, Україна — Нідерланди — на 7 червня.

Юнацька збірна U-17

Суперниками нашої команди в еліт-раунді відбору чемпіонату Європи-2022 стали збірні Італії, Косова та Польщі. Міні-турнір, який прийматиме Італія, мав відбутися в період із 23-го до 29 березня, однак був перенесений на 20 — 26 квітня.

Національна жіноча збірна

Найближчі матчі синьо-жовтих у кваліфікації ЧС-2023, проти Шотландії та Угорщини, мали відбутися 8-го й 12 квітня відповідно. Тепер же ці поєдинки

перенесено на 24 та 28 червня.

Наразі Україна перебуває на четвертому місці групи, але зіграла на один матч меньше за конкурентів та зберігає шанс пробитися у фінальний турнир, який пройде у липні 2023 у Австралії та Новій Зеландії, через плей-офф.

Молодіжна жіноча збірна WU-19

Синьо-жовті потрапили до групи А4 другого етапу кваліфікації Євро-2022, де їхніми суперницями будуть Австрія, Норвегія та Болгарія. Турнір у нашій групі має відбутися в австрійських містах Трайскірхен та Ліндабрун у період із 7-го по 13 квітня поточного року.

Дівоча збірна WU-17

Синьо-жовті потрапили до групи А2 другого етапу кваліфікації Євро-2022, де зустрінуться з командами Іспанії, Чехії та Угорщини. Турнір у нашій групі спочатку мав відбутися в Угорщині в період із 10-го до 16 березня, а тепер поєдинки заплановано на 7—13 квітня.

Сім переможців груп Ліги А приєднаються до збірної Боснії і Герцеговини у фінальній стадії, яка проходитиме з 3-го до 15 травня. Також відбудеться перехід команд між лігами, який буде актуальним для першого раунду ЧЄ-2022/2023.

Жіноча збірна з футзалу

Фінальний турнір жіночого Євро-2022 з футзалу, який мав проходити з 25-го до 27 березня в Португалії, перенесено на невизначений термін. Це рішення було ухвалено після консультацій і отримання згоди футбольної асоціації країни-господаря. У півфіналі турніру збірна України має зіграти із чинним чемпіоном Європи — Іспанією.

Юнацька збірна з футзалу U-19

Поєдинки у групі 6 основного раунду відбору Євро-2022 пенересено на невизначений термін. Вони мали пройти у Львові на "Боско-Арені" із 16-го по 19 березня поточного року. Суперники українських юнаків — Бельгія, Молдова та Андорра.

24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.

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