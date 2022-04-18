Украина

Форвард тренуватиметься з "біло-синіми" до від'їзду до збірної України.

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик приєднався до тренувального процесу у розташуванні київського Динамо у Румунії. Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх".

24-річний форвард тренуватиметься і підтримуватиме форму під керівництвом Мірчі Луческу до від'їзду до збірної України.

Цього сезону Довбик провів 18 поєдинків, у яких забив 14 голів і віддав п'ять асистів.

Зазначимо, що Динамо відмовилося відпускати футболістів до збірної України у зазначений термін. У зв'язку з цим із критикою вже встиг виступити головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков.

Наразі Динамо проводить благодійне турне та свій найближчий матч кияни проведуть проти Клужа – 20 квітня.