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Наставник національної команди прокоментував гучну тему з київським Динамо.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував листа Динамо про те, що київський клуб не має наміру відпускати футболістів у національну команду перед відбірковими матчами ЧС-2022.

Нагадаємо, київське Динамо відмовляється відпускати своїх футболістів у розташування збірної України до 23 травня. Кияни хочуть, щоби футболісти збірної готувалися через благодійні матчі.

"Скажу відверто, я шокований. Такої відповіді я не очікував. Перш за все хочу нагадати, якщо, можливо, хтось забув: у нинішній воєнний час українські клуби, на жаль, позбавлені можливості брати участь в офіційних іграх, і лише збірна України готується до надважливих міжнародних матчів. До яких офіційних поєдинків готується Динамо і яким регламентом ФІФА аргументує свою відмову надати гравців у зазначені у виклику дати? У країні йде війна, усі внутрішні змагання призупинено: регламент ФІФА застосовується до офіційних матчів, яких зараз у наших клубів немає через війну. Які інтереси обстоює київський клуб зараз?

Хочу додати, що про свій намір організувати збір 29 квітня УАФ повідомила всі наші клуби, з яких ми запрошуємо кандидатів до збірної, 11 квітня. Не пригадую, щоб Динамо на той час оголосило графік благодійних матчів, який навело в листі до нас.

Мені ніхто не телефонував і нічого не пропонував. Якісь корективи можна було б внести, я можу зрозуміти клубні плани.

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Якщо Динамо таки стоятиме на своєму й не відпустить гравців до табору збірної 2 травня, якими будуть ваші дії? Тут навіть нічого коментувати. Лише зібравши виконавців, які утворюють кістяк команди, можна напрацьовувати ігрові схеми й готуватися до важливих офіційних матчів. Як може частина гравців готуватися окремо від збірної, а їхній наставник — бути впевненим, що краще підготує збірників до поєдинків національної команди в такий спосіб? Вибачте, але це — нісенітниця!

Поки я головний тренер національної команди, саме я відповідаю за її підготовку до ігор та результат. Усе інше — від лукавого. І ще одне: при всій повазі до спаринг-партнерів киян і до того, що вони підтримують ідею збору коштів на допомогу українській армії та українському народу, вони не належать до топ-клубів Європи, тож не слід перекручувати поняття!

Очевидно, що динамівці можуть провести ці ігри й без збірників, до того ж, як ми вже бачили, вони вдало використовували фактор виступу своїх орендованих футболістів в обох командах товариського матчу, як це було з Беньяміном Вербичем. Це показові поєдинки, і турнірний фактор у них не є першочерговим", – наводить слова Петракова прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч між збірними України та Шотландії має пройти 1 червня. Переможець цього матчу у боротьбі за путівку на ЧС-2022 зіграє проти Уельсу.