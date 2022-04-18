Украина

Головний тренер "біло-синіх" поспілкувався з румунською пресою та розповів про конфлікт, який стався між УАФ та керівництвом Динамо.

Напередодні стало відомо, що київське Динамо не готове відпустити своїх 12 футболістів до національної збірної України тоді, коли це необхідно головному тренеру Олександру Петракову (29 квітня).

Президент Динамо Ігор Суркіс, порадившись з головним тренером "біло-синіх" Мірчею Луческу, вирішив, що динамівці мають відіграти всі заплановані товариські благодійні матчі в травні, і зможе відправити своїх футболістів до головної команди країни 23-го травня на підготовку до півфіналу плей-офф відбору на чемпіонат світу проти Шотландії.

Це рішення "шокувало" Олександра Петракова і стало очевидним, що позиції Української асоціації футболу та київського Динамо в цьому питанні різко відрізняються. Керманич столичного клубу Мірча Луческу розповів своє бачення ситуації, що склалася.

– Пане Луческу, в Україні є конфлікт між УАФ та київським Динамо. Кажуть, ви відмовляєтеся відпускати гравців у збірну.

– Це неправда. Це просто алібі, яке шукають деякі люди.

З самого початку я заявляв, що зараз головна мета українського футболу – відбір збірної на чемпіонат світу.

– Але яка ж тоді правда?

– З самого початку я заявляв, що зараз головна мета українського футболу – відбір збірної на чемпіонат світу. Вся ця чітка програма тренувань, яку я розробив, для чемпіонату світу, тому що в мене немає змагань, немає ніякої іншої мети. Це наша спільна мета. Національного рівня.

– У вашій команді є 12 гравців, на яких розрахує тренерський штаб збірної України...

- Саме так. Тому я взяв на себе завдання підготувати гравців до плей-офф ЧС-2022 у червні. В Україні це було неможливо. Я був ініціатором плану допомогти їм залишити країну разом із сім’ями, жити та тренуватися в найкращих умовах. І в цьому плані була інша мета.

– Яка саме?

– Водночас ми наполягали на організації турне Європою. Це були не просто тренувальні матчі, вони проводились, щоб привернути увагу всіх до ситуації в Україні. Присутність Динамо в Європі приваблює, а прибуток дістається тим, хто цього потребує, особливо дітям. Ось дві важливі речі. Гуманітарна та підготовка гравців до національної збірної.

Я запросив Олександра Петракова приїхати до табору Динамо, поспостерігати за підготовкою гравців. Також приїхати до табору Шахтаря.

– Ви спілкувалися із керівництвом УАФ?

– Збірна України складається з гравців Динамо, Шахтаря та легіонерів. У мене була дискусія з президентом федерації Андрієм Павелком, в якій я сказав йому, чим я хочу займатися, і запросив тренера Олександра Петракова приїхати сюди, поспостерігати за підготовкою гравців. Також поїхати до табору Шахтаря.

– Тільки головний тренер збірної України хоче, щоб у нього були всі гравці.

– Я знаю, але легіонери все одно не можуть приїхати зараз, а після того, як чемпіонати в їхніх країнах закінчаться у 20-х числах травня. Я вважаю, що було б помилкою взяти лише гравців київського Динамо та донецького Шахтаря. Вони можуть добре готуватися і грати зі своїми командами. Тепер було б логічно залишити їх у клубах. Було б помилкою розділити футболістів на дві групи: з внутрішнього чемпіонату та легіонерів. Було б помилкою тримати їх у такому вигляді протягом місяця.

Головний тренер збірної України може забрати гравців хоч завтра, якщо хоче. Я сказав гравцям, що вони можуть піти в будь-який час, якщо буде потрібно.

– Але Ігор Суркіс заявив, що 23 травня гравці відправляться у збірну. Чи це не запізно? Залишиться лише тиждень до півфіналу плей-офф відбору на чемпіонат світу.

– Президент засмутився, 23 травня – офіційна дата, коли клуби зобов’язані звільнити гравців. З моєї точки зору, це не проблема. Головний тренер збірної України може забрати гравців хоч завтра, якщо хоче. Якщо вважатиме, що це посприяє кваліфікації збірної на ЧС-2022. Це відповідальність тренера, федерації. Але потрібна згода президентів клубів, адже вони платять гравцям.

– Що кажуть гравці?

– Вони засмучені всією цією ситуацією. Я сказав їм, що вони можуть піти в будь-який час, якщо буде потрібно. І знову моєю метою було підготувати їх до національної збірної.

Я значу для України більше, ніж Мирон Маркевич.

– Колишній український тренер Мирон Маркевич сказав в інтерв’ю місцевій пресі: "Хто взагалі такий Мірча Луческу для нашої країни?"

– Статистика є доказом того, що я запропонував Україні. Я багато значу для України з 2004 року по теперішній час. Більше ніж Маркевич. І ось що хочу вам сказати. Перед тим, як повернутись у 2020 році, Маркевич сказав, що лише один гравець Динамо є гравцем національної збірної. А зараз цих гравців 12. Це моя відповідь йому.

- Маркевич також просив динамівців не слухати вас та Ігоря Суркіса і все одно їхати до збірної 29 квітня.

– Це безвідповідальна заява. Він не повинен так говорити, тому що він не вивозив гравців з країни, їхні сім’ї, він не шукав будинок, в якому можна залишитися, поле для тренування, матчі для гри. Він не пережив всі ці труднощі. Про все подбав дехто інший. Вам не потрібно говорити і треба все виправити, оскільки це все робили ми.

Джерело: gsp.ro