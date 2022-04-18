Головний тренер "біло-синіх" поспілкувався з румунською пресою та розповів про конфлікт, який стався між УАФ та керівництвом Динамо.
Мірча Луческу, Getty Images
18 апреля 2022, 18:30
Президент Динамо Ігор Суркіс, порадившись з головним тренером "біло-синіх" Мірчею Луческу, вирішив, що динамівці мають відіграти всі заплановані товариські благодійні матчі в травні, і зможе відправити своїх футболістів до головної команди країни 23-го травня на підготовку до півфіналу плей-офф відбору на чемпіонат світу проти Шотландії.
Це рішення "шокувало" Олександра Петракова
і стало очевидним, що позиції Української асоціації футболу та київського Динамо в цьому питанні різко відрізняються. Керманич столичного клубу Мірча Луческу розповів своє бачення ситуації, що склалася.
– Пане Луческу, в Україні є конфлікт між УАФ та київським Динамо. Кажуть, ви відмовляєтеся відпускати гравців у збірну.
– Це неправда. Це просто алібі, яке шукають деякі люди.
З самого початку я заявляв, що зараз головна мета українського футболу – відбір збірної на чемпіонат світу.
– Але яка ж тоді правда?
– З самого початку я заявляв, що зараз головна мета українського футболу – відбір збірної на чемпіонат світу. Вся ця чітка програма тренувань, яку я розробив, для чемпіонату світу, тому що в мене немає змагань, немає ніякої іншої мети. Це наша спільна мета. Національного рівня.
– У вашій команді є 12 гравців, на яких розрахує тренерський штаб збірної України...
- Саме так. Тому я взяв на себе завдання підготувати гравців до плей-офф ЧС-2022 у червні. В Україні це було неможливо. Я був ініціатором плану допомогти їм залишити країну разом із сім’ями, жити та тренуватися в найкращих умовах. І в цьому плані була інша мета.
– Яка саме?
– Водночас ми наполягали на організації турне Європою. Це були не просто тренувальні матчі, вони проводились, щоб привернути увагу всіх до ситуації в Україні. Присутність Динамо в Європі приваблює, а прибуток дістається тим, хто цього потребує, особливо дітям. Ось дві важливі речі. Гуманітарна та підготовка гравців до національної збірної.
Я запросив Олександра Петракова приїхати до табору Динамо, поспостерігати за підготовкою гравців. Також приїхати до табору Шахтаря.
– Ви спілкувалися із керівництвом УАФ?
– Збірна України складається з гравців Динамо, Шахтаря та легіонерів. У мене була дискусія з президентом федерації Андрієм Павелком, в якій я сказав йому, чим я хочу займатися, і запросив тренера Олександра Петракова приїхати сюди, поспостерігати за підготовкою гравців. Також поїхати до табору Шахтаря.
– Тільки головний тренер збірної України хоче, щоб у нього були всі гравці.
– Я знаю, але легіонери все одно не можуть приїхати зараз, а після того, як чемпіонати в їхніх країнах закінчаться у 20-х числах травня. Я вважаю, що було б помилкою взяти лише гравців київського Динамо та донецького Шахтаря. Вони можуть добре готуватися і грати зі своїми командами. Тепер було б логічно залишити їх у клубах. Було б помилкою розділити футболістів на дві групи: з внутрішнього чемпіонату та легіонерів. Було б помилкою тримати їх у такому вигляді протягом місяця.
Головний тренер збірної України може забрати гравців хоч завтра, якщо хоче. Я сказав гравцям, що вони можуть піти в будь-який час, якщо буде потрібно.
– Але Ігор Суркіс заявив, що 23 травня гравці відправляться у збірну. Чи це не запізно? Залишиться лише тиждень до півфіналу плей-офф відбору на чемпіонат світу.
– Президент засмутився, 23 травня – офіційна дата, коли клуби зобов’язані звільнити гравців. З моєї точки зору, це не проблема. Головний тренер збірної України може забрати гравців хоч завтра, якщо хоче. Якщо вважатиме, що це посприяє кваліфікації збірної на ЧС-2022. Це відповідальність тренера, федерації. Але потрібна згода президентів клубів, адже вони платять гравцям.
– Що кажуть гравці?
– Вони засмучені всією цією ситуацією. Я сказав їм, що вони можуть піти в будь-який час, якщо буде потрібно. І знову моєю метою було підготувати їх до національної збірної.
Я значу для України більше, ніж Мирон Маркевич.
– Колишній український тренер Мирон Маркевич сказав в інтерв’ю місцевій пресі: "Хто взагалі такий Мірча Луческу для нашої країни?"
– Статистика є доказом того, що я запропонував Україні. Я багато значу для України з 2004 року по теперішній час. Більше ніж Маркевич. І ось що хочу вам сказати. Перед тим, як повернутись у 2020 році, Маркевич сказав, що лише один гравець Динамо є гравцем національної збірної. А зараз цих гравців 12. Це моя відповідь йому.
- Маркевич також просив динамівців не слухати вас та Ігоря Суркіса і все одно їхати до збірної 29 квітня.
– Це безвідповідальна заява. Він не повинен так говорити, тому що він не вивозив гравців з країни, їхні сім’ї, він не шукав будинок, в якому можна залишитися, поле для тренування, матчі для гри. Він не пережив всі ці труднощі. Про все подбав дехто інший. Вам не потрібно говорити і треба все виправити, оскільки це все робили ми.
Джерело: gsp.ro