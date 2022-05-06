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Олександр Караваєв розповів, у якій ігровій формі зараз перебуває і як він зустрівся із хлопцями у збірній.

Захисник київського Динамо Олександр Караваєв прокоментував свій приїзд до розташування збірної України, а також поділився думкою про благодійні матчі для підтримки фізичної форми.

"Гра, як і решта – благодійні. Емоції переповнюють, коли ми перемагаємо, розуміємо для чого ми граємо ці матчі, а зібрані кошти йдуть на допомогу нашим співвітчизникам. І коли ми перемагаємо, нам додає це оптимізму та спраги перемоги. Коли граєш такі поєдинки і бачиш, скільки приходить наших людей, як вони підтримують це неймовірно. Все більше віриш, що ми якнайшвидше переможемо, особливо після того, як об'єднався не лише наш народ, а й усі інші країни, щоб ми здобули перемогу.

Жодне тренування не може замінити гру. Тому, навіть якщо це благодійний матч, виставковий чи дружній, це зовсім інші кондиції та емоції, ти відчуваєш ритм гри та те, що набираєш форму через ігри.

Приїзд до збірної? Звичайно, це і позитивні емоції і знаємо, навіщо всі тут зібралися, яка ціль. Щодня на тренуваннях, а потім на іграх віддавати всіх себе для нашої перемоги. Як наші воїни захищають нашу країну, ми віддаватимемо всі сили на футбольному полі, це те, що ми можемо робити найкраще", - сказав Караваєв в інтерв'ю YouTube-каналу УАФ.

Раніше повідомлялося, що Мудрик приступив до бігової роботи, а Гуцуляк пропустив тренування збірної України.