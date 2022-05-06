U-21

У червні команда Руслана Ротаня проведе чотири поєдинки у відборі на Євро-2023.

Стало відомо, де молодіжна збірна України проведе відбіркові поєдинки Євро-2023 проти Фарерських островів та Вірменії. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Поєдинок між підопічними Руслана Ротаня та Фарерськими островами відбудеться 1 червня у Торсгавні, о 20:00 за київським часом.

Зустріч між "синьо-жовтими" та Вірменією відбудеться 12 червня в Єревані, о 18:00 за київським часом.

Крім цього Україна проведе матчі з Північною Македонією та Францією – 5 та 9 червня. Швидше за все, матчі відбудуться у Молдові.

Після шести ігор Україна набрала 13 очок і посідає друге місце у групі H, поступаючись Франції – 19 балів після семи ігор. Сербія йде третьою, набравши 11 очок після восьми матчів.