ЧМ-2022. Отбор
Українська команда продовжує підготовку до наступних матчів.
Циганков та Мудрик, фото прес-служби УАФ
13 травня 2022, 23:44
Національна команда України провела перше тренування після повернення з Німеччини у п'ятницю у Брдо.
У загальній групі займався вінгер київського Динамо Віктор Циганков, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.
Артем Довбик, у свою чергу, займався окремо під наглядом лікаря збірної України.
Олексій Гуцуляк покинув розташування команди через пошкодження — у півзахисника травма бокової зв'язки колінного суглоба.
Нагадаємо, що раніше Петраков довикликав 10 гравців до збірної України.