ЧМ-2022. Отбор

Українська команда продовжує підготовку до наступних матчів.

Національна команда України провела перше тренування після повернення з Німеччини у п'ятницю у Брдо.

У загальній групі займався вінгер київського Динамо Віктор Циганков, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

Артем Довбик, у свою чергу, займався окремо під наглядом лікаря збірної України.

Олексій Гуцуляк покинув розташування команди через пошкодження — у півзахисника травма бокової зв'язки колінного суглоба.

Нагадаємо, що раніше Петраков довикликав 10 гравців до збірної України.