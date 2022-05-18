Украина

Якщо Рух обіграє Колос, то львівський клуб потрапить до Юнацької ліги УЄФА.

Головний тренер руху U-19 Віталій Пономарьов прокоментував рішення УПЛ дати дограти матчі молодіжного чемпіонату львівській команді, яка має шанси вийти на перше місце.

"Думаю, наша команда заслуговує на боротьбу за найвищі місця та грати в Юнацькій лізі УЄФА.

За попередні 16 турів, ми мали лише одну поразку і вважаю, що ми повинні були дограти ці ігри, щоб вони були за спортивним принципом, об'єктивно та чесно", — наводить слова Пономарьова ТК. Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, УПЛ дозволила Руху дограти два матчі молодіжної першості. Якщо в наступній зустрічі проти Колоса команда здобуде перемогу, то вона обжене Динамо та гарантує собі участь в юнацькій Лізі чемпіонів.