Украина

Спочатку товариська гра мала пройти 22 травня.

Товариський матч між збірною України та однією з африканських національних команд було перенесено на 23 травня. Про це повідомили у програмі Головна команда на ТК Футбол 1/2/3.

"З наших джерел стало відомо, що перший матч з африканською збірною перенесено з 22 на 23 число. Так кажуть наші джерела. Самі назви команд УАФ поки що не оприлюднює", — сказав ведучий програми Іван Гресько.

Також зазначимо, що команда Олександра Петракова проведе ще одну гру з африканською збірною, яка відбудеться 26 травня.

Наразі відбувається зустріч між збірною України та хорватською Рієкою. На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу.