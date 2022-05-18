ЧМ-2022. Отбор
Стали відомі стартові склади команд для товариського матчу, у якому зіграють хорватська Рієка та Україна.
Артем Довбик (по центру), фото УАФ
18 травня 2022, 17:57
Уже на наступний день після перемоги над італійським Емполі (3:1), збірна України проведе наступний контрольний поєдинок — у гостях у хорватської Рієки.
Олександр Петраков, у порівнянні з минулим матчем, вирішив використати повністю оновлений стартовий склад, у якому можемо акцентувати увагу на повернення Георгія Бущана до рамки воріт, тоді як Даніїл Сікан зіграє з перших хвилин праворуч в півзахисті. Наш напад очолить Артем Довбик, а в центрі захисту спробують сили в експерементальній сполуці Бондар та Сирота.
Україна: Бущан — Конопля, Бондар, Сирота, Качараба — Сидорчук — Сікан, Гармаш, Буяльський, Зубков — Довбик.
Запасні: Пятов, Різник, Степаненко, Піхальонок, Яремчук, Шапаренко, Бєсєдін, Забарний, Циганков, Мудрик, Караваєв, Матвієнко.
Гра Рієка — Україна почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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