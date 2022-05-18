ЧМ-2022. Отбор

Стали відомі стартові склади команд для товариського матчу, у якому зіграють хорватська Рієка та Україна.

Уже на наступний день після перемоги над італійським Емполі (3:1), збірна України проведе наступний контрольний поєдинок — у гостях у хорватської Рієки.

Олександр Петраков, у порівнянні з минулим матчем, вирішив використати повністю оновлений стартовий склад, у якому можемо акцентувати увагу на повернення Георгія Бущана до рамки воріт, тоді як Даніїл Сікан зіграє з перших хвилин праворуч в півзахисті. Наш напад очолить Артем Довбик, а в центрі захисту спробують сили в експерементальній сполуці Бондар та Сирота.

Україна: Бущан — Конопля, Бондар, Сирота, Качараба — Сидорчук — Сікан, Гармаш, Буяльський, Зубков — Довбик.