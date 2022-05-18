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Даріо Срна оцінив ситуацію у національній команді України.

Директор донецького Шахтаря Даріо Срна прокоментував підготовку збірної України, яка зараз перебуває у його рідній країні – Хорватії.

"Я радий бути тут. Хорватія з перших днів війни відчинила серце, відчинила двері нашої країни, прийняла багато українців, яким потрібна допомога. Привезли багато дітей. Хорватія є великим другом України. Радий, що збірна України грає тут і отримує хорошу підготовку до матчу із Шотландією. Болітимемо і сподіваємося, що ці матчі принесуть користь збірній України.

Я спілкувався із футболістами. Бачу, що в них горять очі, що вони хочуть, щоб матч із Шотландією був якнайшвидше, щоб скоріше приїхали, легіонери, і вся команда була в зборі. Тренерський штаб зробить усе, щоб Україна потрапила на чемпіонат світу та подарувати велику радість українському народові.

Матч із Рієкою – це дуже хороша підготовка для гри з Шотландією. Головне, щоби все обійшлося без травм. Результат сьогодні не важливий, але важливо, щоб цей матч був корисним", - сказав Срна в ефірі YouTube-каналу УАФ.

Наразі відбувається зустріч між збірною України та хорватською Рієкою. На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу.