Украина

Наставник "синьо-жовтих" поділився своїми думками після гри з Рієкою.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував нічийний результат у товариському матчі проти Рієки (1:1), а також розповів про найближчі плани національної команди, зокрема назвавши одного з наступних суперників.

"Розумієте, сьогодні була не та картина, яка має бути. Була дуже важка дорога, ми рано прокинулися і одразу поїхали до аеропорту. В аеропорту була затримка рейсу, приїхали сюди, тут +27 на термометрі, доїхали до готелю. Щоб ви розуміли, у чому справа. Я не виправдовуюсь. Хлопці тільки зайшли до номерів, годину полежали та одразу поїхали на гру. Тому я вдячний хлопцям за гру, було видно зі сторони, що їм тяжко, але вони витримали. До них претензій я не маю.

Чутки про виключення зі збірної Гарамаша, Буяльського та Бесєдіна? Усі газети говорять про те, що немає Гармаша. Це катастрофа, чи що? Немає Буяльського, немає Бесєдіна. Що тепер робити збірній? Що з вами? Не розумію. Тільки ці запитання? Я головний тренер, у мене є тренерський штаб. Ми всі рішення ухвалюємо разом.

Зараз у хлопців два вихідні. Вони їдуть до жінок. Хай два дні працюють у ліжках. Хіба що сили будуть. Я їм дав два дні, хай у ліжках попрацюють. Усі добре тренувалися, всі провели збори та провели гарні три гри.

Зараз я ухвалю рішення разом із тренерським штабом. Це важке рішення, але такий футбол і тут виживає найсильніший.

Травма Попова? Попов був у Римі, його подивився лікар. Ахілл цілий, незначні ушкодження. Не знаю скільки він пропустить, його ще подивиться наш лікар. Але все найстрашніше позаду.

Наостанок хочу подякувати президенту Рієки, головному тренеру, гравцям за те, що вони нам допомогли й провели цю гру. Дякую Хорватії, Словенії за те, що нас прийняли по-братськи. Ставлення до нас тут просто чудове. Сьогодні ми знову підтримали європейський вибір України. Це свідомий вибір нашої команди. Ми хочемо, щоб у Європі всі знали, що ми прагнемо потрапити в сім’ю ЄС. Україна — це Європа", - сказав Петраков на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, 1 червня збірна України зіграє проти Шотландії у півфіналі плей-офф відбору ЧС-2022. Переможець пари у фіналі зіграє проти Уельсу.