Украина

Серія товариських матчів "гірників" принесла дохід в розмірі 13,2 мільйона гривень.

Донецький Шахтар надав звіт про зібрані кошти на допомогу українському народові у боротьбі проти російського агресора. Про це повідомляє прес-служба "гірників".

Завдяки благодійним матчам "гірникам" вдалося зібрати 25,6 мільйона гривень, які вже були спрямовані на потреби захисників України, українських громадян та дітей, які постраждали від війни.

Самі матчі під гаслом Shakhtar Global Tour for Peace принесли 13,2 млн гривень. Благодійні аукціони з компаніями Sorare та Binance зібрали 7,2 млн. гривень. 4 млн гривень прийшли від Shelter Centre Шахтаря на Арені Львів, а ще 1,2 мільйона гривень було отримано через фонд Shakhtar Social.

"Близько 2,1 мільярда гривень вже передали бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб Шахтар на допомогу Україні та українцям від 24 лютого. А разом зі сплаченими наперед податками сума підтримки перевищила 3 ​​мільярди гривень", – додала прес- служба клубу.

Раніше головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі розповів, що керівництво "гірників" дозволило йому шукати нову команду.