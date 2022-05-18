ЧМ-2022. Отбор

Гравець національної команди — про гру проти Рієки.

Вінгер збірної України Олександр Зубков прокоментував нічийний результат у товариському матчі проти Рієки (1:1).

"Ми повинні набирати кондиції, попереду серйозні ігри. Основною метою сьогодні було набрати кондиції, трошки розбігатися. По відчуттях нам це вдалося.

Як проведу вихідні? Я залишаюся в Любляні, буду відновлюватися, можливо, виконаю навантаження у тренажерному залі.

Прикро було, коли гол не зарахували через офсайд? Авжеж. Але я вважаю, що ми могли забивати ще.

Можливо, були якісь непорозуміння. По собі можу сказати, що я приєднався до національної збірної 16 травня, а 17-го ми вирушили на гру, тож було трошки важко. Але ми не повинні шукати виправдання. Вважаю, що був непоганий спаринг.

У мене був не суперсезон, кілька останніх тижнів я пропустив через хворобу, потім були проблеми із зубом, тож зіграв лише в останньому матчі. Сьогодні було трішки важко, але, повторюся, основною метою було вибігатися.

Конкуренція? Мудрик дуже гарно виступив. У збірній не може бути такого, що немає конкуренції. Кожен гравець хоче проявити себе. Це нормально, будемо якомога більше старатися", — сказав Зубков на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу між збірною України та Рієкою.