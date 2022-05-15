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Український захисник поділився своїми думками після гри із Боруссією М.

Захисник київського Динамо та збірної України Олександр Караваєв прокоментував перемогу "синьо-жовтих" у товариському матчі проти Борусії М у рамках підготовки до матчу плей-офф відбору ЧС-2022 проти Шотландії.

"Завжди, коли ми маємо можливість тренуватися, особливо в таких умовах — це радість. Ми перебуваємо в доброму гуморі, завжди посміхаємося й отримуємо справжнє задоволення від занять.

У грі з Боруссією ми отримали досить високі навантаження. Ми виступали в спеціальних футболках, які дають змогу тренерському штабу стежити за нашими показниками. У матчі був високий темп, і я не скажу, що було легко. Гра з таким серйозним суперником відібрала дуже багато сил. Попри це, у тренувальному процесі ми тримаємо темп, режим, заданий нашими наставниками. Ми повинні працювати, щоб сходинка за сходинкою підходити до поєдинку із Шотландією.

Оскільки офіційних матчів у нас наразі немає, ми повинні підходити до товариських як до офіційних і демонструвати все те, що відпрацьовуємо на тренуваннях. До того, що від нас вимагає тренерський штаб, ми ставимося з максимальною увагою, щоб у нас були стовідсоткові кондиції до кожної гри, і ми могли вирішувати поставлені завдання", - наводить слова Караваєва прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч 1/2 фіналу плей-офф відбору ЧС-2022 між збірними Шотландії та України відбудеться 1 червня у Глазго.