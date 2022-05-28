Украина

Італійський фахівець залишає донецький клуб.

Помічник головного тренера Шахтаря Роберто Де Дзербі Давіде Поссанцині підтвердив інформацію про те, що він залишає донецький клуб.

Разом із Де Дзербі італійський фахівець працював упродовж шести років. Разом вони тренували Фодже, Палермо, Беневенто, Сассуоло та Шахтар.

"Я користуюся цією можливістю, щоб сказати, що я більше не буду частиною цього дивовижного тренерського штабу, подякувавши одному за іншим тим, хто завжди змушував мене почуватися важливим і хто своєю близькістю змушував мене пережити незабутні моменти.

Я вдячний Роберто Де Дзербі за все, бо це дало мені змогу побачити матеріалізацію дуже благородної ідеї футболу, яка має тенденцію підвищувати якість головних героїв – гравців. Нарешті, я дякую всім гравцям і всім членам кожного клубу, в якому мені пощастило працювати", — написав Поссанцині в Instagram.

Раніше свій вихід із Шахтаря анонсував ще один асистент Паоло Б'янко. Дуже ймовірним виглядає і відхід Де Дзербі, якого сватають у Серію А.