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Динамо оприлюднило свою позицію щодо проведення наступного чемпіонату України.

Заступник генерального директора Динамо Сергій Мохник прокоментував позицію київського клубу щодо наступного сезону УПЛ.

"Київське Динамо підтримує ініціативу проведення наступного сезону УПЛ на території України. Ми обговорювали це питання на зустрічі, як і проведення турніру серед юнацьких команд.

Позиція Динамо дуже проста – за чіткого протоколу безпеки наші команди братимуть участь у національних чемпіонатах в Україні. Для нас це не проблема, ми готові грати і у Києві, і в інших містах країни.

Будь-які спекуляції на тему того, що Динамо хоче грати за кордоном, є безпідставними. Для нас пріоритет – Україна, але ситуація така, що далеко не все залежить від самих клубів.

На даний момент ми плануємо розпочати підготовку до сезону на нашій клубній базі. Як буде далі – ніхто не може сказати. Якщо питання безпеки не буде закрите, то наші команди проведуть підготовку за кордоном, але у будь-якому разі ми орієнтуємось на старт сезону в Україні.

Ми сподіваємося, що буде вироблено чіткий механізм проведення турніру, який дозволить усім командам нормально підготуватися до сезону та виступати на рідній землі. Динамо братиме активну участь у всіх дискусіях, ми готові надати наш клубний стадіон для проведення матчів.

Керівництво клубу подбало про те, щоб інфраструктура стадіону Динамо імені Валерія Лобановського підтримувалася в повному порядку, і ми готові використати всі потужності клубу для проведення чемпіонату.

Зараз дуже важливо зберігати єдність і спільними зусиллями знайти можливість для проведення сезону-2022/23. Ми готові грати там, де буде безпечно для команди та всіх, хто пов'язаний із проведенням національних чемпіонатів", - наводить слова Мохника прес-служба Динамо.

Нагадаємо, сезон-2021/22 було достроково завершено через повномасштабне російське вторгнення на територію України.