Украина

Голкіпер Олександрії з нетерпінням чекає на старт нового сезону.

Воротар Олександрії Олег Білик прокоментував початок підготовки команди до нового сезону в УПЛ.

"Звичайно, я радий, що з'явилася інформація щодо наступного чемпіонату, що його буде відновлено. Це зараз для нас найголовніше – отримувати ігрову практику, представляти Україну у єврокубках.

На мій погляд, відновлення чемпіонату зараз важливе. Люди зможуть переключитися з тих жахів, що трапляються на нашій території", - наводить слова Білика ТК Футбол 1/2/3.

За підсумками достроково завершеного сезону Олександрія посіла шосте місце у турнірній таблиці УПЛ.

Раніше Павелко заявив, що разом із Зеленським вони вирішили відновити футбол в Україні в умовах воєнного стану.