Голкіпер Олександрії з нетерпінням чекає на старт нового сезону.
Олег Білик, ФК Олександрія
17 червня 2022, 09:20
Воротар Олександрії Олег Білик прокоментував початок підготовки команди до нового сезону в УПЛ.
"Звичайно, я радий, що з'явилася інформація щодо наступного чемпіонату, що його буде відновлено. Це зараз для нас найголовніше – отримувати ігрову практику, представляти Україну у єврокубках.
На мій погляд, відновлення чемпіонату зараз важливе. Люди зможуть переключитися з тих жахів, що трапляються на нашій території", - наводить слова Білика ТК Футбол 1/2/3.
За підсумками достроково завершеного сезону Олександрія посіла шосте місце у турнірній таблиці УПЛ.
Раніше Павелко заявив, що разом із Зеленським вони вирішили відновити футбол в Україні в умовах воєнного стану.