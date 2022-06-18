Украина

Хавбек харківського клубу може змінити команду цього літа.

Півзахисник харківського Металіста Кадім Харріс потрапив у сферу інтересів кількох турецьких клубів. Про це повідомляє Fotospor.

При цьому імена зацікавлених клубів не розголошуються, але вони готові розглянути перехід 29-річного англійця.

Другу частину минулого сезону Харріс провів у оренді у складі Тузласпорі у другому дивізіоні Туреччини. На його рахунку шість матчів, у яких він забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу.

Чинний контракт футболіста з харківським клубом розрахований до 30 червня 2022 року.