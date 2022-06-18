Хавбек харківського клубу може змінити команду цього літа.
Кадім Харріс, fotospor.com
18 червня 2022, 18:20
Півзахисник харківського Металіста Кадім Харріс потрапив у сферу інтересів кількох турецьких клубів. Про це повідомляє Fotospor.
При цьому імена зацікавлених клубів не розголошуються, але вони готові розглянути перехід 29-річного англійця.
Другу частину минулого сезону Харріс провів у оренді у складі Тузласпорі у другому дивізіоні Туреччини. На його рахунку шість матчів, у яких він забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу.
Чинний контракт футболіста з харківським клубом розрахований до 30 червня 2022 року.