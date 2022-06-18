Украина

Тренер Вереса запевнив, що команда продовжить виступи в УПЛ.

Головний тренер Вереса Юрій Вірт прокоментував проблеми та завдання команди перед стартом підготовки до нового сезону.

"В нас у 13 футболістів закінчуються контракти. З більшістю вже домовилися, але ще не підписали. Тому зміни будуть, але не можу сказати, що кардинальні. Хочеться посилення, але все не так просто, адже зараз важко вести переговори.

Наразі такий період, що навіть не вистачає футболістів, бо фінансові можливості у нас будуть невеликі. Але сподіваємося, що ми укомплектуємося і ставитимемо завдання виступити краще, ніж у минулому чемпіонаті.

Команда однозначно житиме. Звичайно, при військовому стані фінансові можливості не будуть такими, як нам хотілося. Але, дай Боже, тільки-но вийдемо з воєнного стану, президент сказав, що контракти будуть переглянуті у бік збільшення. Тому дай Боже, щоб ми закінчили цю війну перемогою.

Повірте, Верес житиме, процвітатиме, і я сподіваюся, що ми збудуємо таку команду, яка має радувати своїх шанувальників", — наводить слова Вірта ТК Футбол 1/2/3.

Раніше появідомлялося, що Верес підписав контракт з голкіпером.