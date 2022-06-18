ЧМ-2022. Отбор

Голкіпер "синьо-жовтих" поділився своїми думками після поразки від Уельсу у відборі ЧС-2022.

Воротар збірної України Георгій Бущан прокоментував поразку "синьо-жовтих" у фіналі відбору плей-офф ЧС-2022 проти Уельсу (0:1).

"Гра проти Уельсу ще залишається в голові, тому що, по суті, і грали, і робили все, що можливо. Я грав із травмою з 16 хвилини. Переживав за результат, бо всі хотіли перемогти. Вже є, що є. Треба перебудовуватись, але залишився присмак, бо трохи не вистачило.

Я думаю, що якби рефері поставив пенальті на Ярмоленко, то до нього не було б жодних запитань. Якби це була збірна Італії, таке пенальті поставили. Рефері каже, що недостатній контакт ноги. Яка різниця, якщо контакт був? У другому таймі, коли було добивання, Караваєв б'є головою, і воротар б'ється у Караваєва... Це теж пенальті, бо Караваєв уже пробив, і воротар його збиває.

Багато вдавалося, але не вдалося, мабуть, щоб круглий зайшов за лінію. Якби ми забили, якби ми відігралися у рахунку, я думаю, все було б на нашому боці. Просто треба було забити і все.

У роздягальні деякі плакали, у когось просто емоцій не було, бо все робили, щоби пройти далі. Не для себе більше, а для нашої країни, бо це такий ковток свіжого повітря був і радості. Але у Києві зустрічають всі кажуть "дякую". Усі бачили, що ми грали до останньої хвилини. Усі бачили, що ми билися, що була команда на полі.

Якщо брати важливість матчу, то це перша, мабуть, така. Тому що це матч за чемпіонат світу. Це мрія. Так, мабуть, таке відчуття, як у Зінченка минулого сезону, коли він грав у фіналі Ліги чемпіонів", - сказав Бущан в ефірі програми Денисов TIME. Війна.

Раніше повідомлялося, що Україна — лідер своєї групи Ліги націй після чотирьох турів.