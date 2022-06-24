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Юрій Вернідуб дав своє перше інтерв'ю після призначення на посаду головного тренера Кривбасу.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував своє призначення на посаду наставника криворізької команди, а також розповів про її плани на передсезонну підготовку.

"Після 5-6 місяців паузи з’явилася можливість знову працювати тренером, у Кривбасі. Добре знаю цю команду, адже ще в недалекому минулому це стабільний клуб УПЛ. Так, десь був період, коли його не було на карті профі-клубів України, але, дякуючи Богу, він відродився. Й останній сезон показав, що Кривбас повертається, пробившись до еліти.

Мені надійшла пропозиція зі сторони президента клубу Костянтина Караманіца очолити Кривбас, й можливість поєднувати працю та військову службу. Щасливий, що знову зможу займатися улюбленою справою, працювати із командою.

Одразу скажу, що інфраструктура на високому рівні. Щодо команди, то є певні проблеми. Будемо збирати новий колектив. У той час, коли в Україні війна, дуже важко зібрати команду. Але час покаже: будемо дивитися, підбирати потрібних нам футболістів, для тих задач і цілей, які ми перед собою будемо ставити.

Не дивлячись на те, що ми новачки УПЛ, я, мій тренерський штаб і наш клуб — з амбіціями. Хочеться, аби ми поставили перед собою серйозні задачі, а не просто залишитись в УПЛ. Вважаю, все у наших руках. Будемо працювати й збирати амбітну команду. Цей рік ми будемо рухатися тільки так, аби у подальшому зробити конкретні кроки для боротьби за місце у єврокубках.

Попереду три збори. Перший 12-дений втягуючий до 2 липня: подивимося, хто зможе до нас прийти із новеньких футболістів, хто залишиться з нинішнього колективу. Другий збір також пройде у Кривому Розі. Плануємо провести три контрольні матчі, наразі підбираємо суперників. Третій заключний збір плануємо провести, якщо все буде добре, на заході України.

Думаю, все у нас вийде. Для цього все зроблять наші Збройні сили України, які нас захищають, й взагалі дуже багато роблять для країни. Думаю, тільки дякуючи їм, ми зможемо провести цей чемпіонат на нашій неньці-Україні, а не де-небудь закордоном, як цього хочуть деякі інші клуби.

Особисто я не бачу в цьому необхідності й дуже хочу, аби цей сезон ми провели на рідній землі, на Україні, та подарували людям якусь радість. Аби вони розуміли, так, у нас дуже важке становище: війна. Але навіть за таких умов ми можем приносити їм радість та грати у футбол. Це те, чого я дуже хочу", - наводить слова Вернидуба прес-служба клубу.

Раніше віце-президент Кривбасу Артем Гагарін прокоментував призначення Юрія Вернидуба на посаду головного тренера криворізького клубу.