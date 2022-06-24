Украина

У кар'єрі поляка може відбутися цікавий поворот.

Як повідомляє в інтерв'ю авторитетному футбольному виданню Weszlo місцевий журналіст Томаш Влодарчик, його тезка Кендзьора може вирушити у ще одну оренду.

Так, за словами кореспондента, наразі київський клуб сплачує своїм гравцям лише 60% заробітньої плати, і лише у разі виходу до групового турніру Ліги чемпіонів поверне оплати у повному обсязі. Але головна проблема у тому, что італійські та німецькі клуби, які готові взяти поляка у річну оренду, не бажають платити Томашу і 50% його заробітку у столиці України.

Втім, на думку Влодарчика, у разі невиходу Динамо до групи ЛЧ, перехід таки здійсниться.

Нагадуємо, що після початку повномасштабного вторгення російської федерації на територію України, Томаш Кензьора відправився в оренду до польського Леху, проте провів у рідному клубі лише 7 матчів, хоча й став чемпіоном рідної країни.

Нещодавно тренер Динамо Еміль Карас заявив, що Томаш Кендзьора та Беньямін Вербіч, чиїми дружинами є українки, повернуться до Динамо. Контракт поляка з "біло-синіми" чинний до літа 2024-го року, а контракт словенця — до кінця 2022-го.