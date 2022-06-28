Украина

Володимир Танчик розповів про перші тижні передсезонних зборів.

Півзахисник харківського Металіста Володимир Танчик прокоментував спаринг проти Ботева (1:2), а також розповів про підготовку команди до нового сезону.

"Ми грали з хорошою командою, яка готується до єврокубків. І мені здається, що зіграли добре, матч вийшов цікавим. Мені сподобалося, як рухалася наша команда, як контролювали м'яч, як виходили з-під пресингу. Ми створили багато небезпечних моментів. Щодо особисто мене, то мені здається, що міг зіграти краще. Були як позитивні моменти, так і брак. Загалом для першої гри нормально, але є над чим працювати. Подивимося, що скажуть тренери, розбору ще не було. Але, гадаю, гру можна відзначити як позитивну.

Звичайно ж, ми відчуваємо підтримку вболівальників. Уся команда розуміє, що у всіх зараз багато турбот. І той факт, що вболівальники підтримують та переживають за клуб, дає нам мотивацію та сили працювати.

Останні місяці пройшли у тривозі та переживаннях. Кожен день починався з новин та закінчувався ними, постійно на телефоні з близькими. Було важко щось робити. Тренування з командою допомагали ненадовго відволіктися. В команді ми стали ближчими, зараз ми знаємо, що в кого відбувається в сім'ї. Кожен з нас допомагав хто чим може, і це ще більше зблизило нас.

Зараз тяжко українському футболу, тяжко кожному українському клубу, але Металіст зберіг команду. Ми розпочали тренувальний збір та сподіваємось на швидке відновлення чемпіонату. У нас є все необхідне для повноцінних та якісних зборів.

Я гадаю, що кожен футболіст тривалу паузу переносить по-різному. Але мені здається, що півтора місяця достатньо, аби набрати форму.

Я вірю в нашу команду. Ми готові грати та доводити своє право виступати в УПЛ!", - наводить слова Танчика прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ботев — Металіст.