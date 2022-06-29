Украина

Став відомий склад команди Мірчі Луческу на благодійну гру.

У рамках другого контрольного та благодійного матчу на зборах у Швейцарії київське Динамо зіграє проти місцевого клубу Лозанна. Гра відбудеться на домашній арені Лозанни - Стад де ля Тюїльєр.

Зібрані кошти підуть на потреби українського народу, який страждає через військову агресію з боку Росії.

Головний тренер киян Мірча Луческу визначився зі стартовим складом.

Динамо: Нещерет — Вівчаренко, Боль, Біловар, Кравченко — Андрієвський, Шепелев, Буяльський — Вікентій Волошин, Ванат, Бєсєдін.

На Football.ua буде доступна відео-трансляція матчу Лозанна — Динамо. Початок – о 21:00 за київським часом.