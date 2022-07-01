Украина

До вашої уваги — друга передсезонна гра за участі "жовто-синіх".

Новачок УПЛ харківський Металіст проведе свій другий матч у рамках підготовки до нового сезону. Гра проти турецького клубу Істанбул Башакшехір несе благодійний характер і проводиться на підтримку України та міста-героя Харкова, яке щодня страждає від російських обстрілів.

Нагадаємо, 26 червня підопічні Олександра Кучера у першій передсезонні грі поступилися болгарському Ботеву. Єдиний м'яч за харків'ян забив Едуард Сарапій.

На Football.ua буде доступна пряма відео-трансляція матчу, який розпочнеться о 17:15.







Зазначимо, що 27 березня слобожанці вже грали проти стамбульского гранду та здобули перемогу з рахунком 2:1 завдяки дублю Руслана Фоміна.