Украина

Останнім клубом 29-річного українця був житомирський Полісся.

Колишній півзахисник Чорноморця та Олімпіка Руслан Бабенко може продовжити свою кар'єру у складі харківського Металіста.

Наразі 29-річний українець перебуває на перегляді у харківському клубі та бере участь у товариському поєдинку проти Істанбула Башакшехіра, де він вийшов у стартовому складі.

Минулого сезону Бабенко виступав у складі житомирського Полісся. На його рахунку 10 проведених матчів у Першій лізі.

До цього українець виступав за Сталь, Дніпро, Волинь, Зорю, Олімпік та Чорноморець. Також він має досвід виступів у закордонних чемпіонатах у складах Буде-Глімта та Ракува.

На Football.ua доступна відео-трансляція матчу Металіст — Істанбул Башакшехір.