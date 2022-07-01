Останнім клубом 29-річного українця був житомирський Полісся.
РУСЛАН БАБЕНКО, ФК ОЛІМПІК
01 липня 2022, 18:36
Колишній півзахисник Чорноморця та Олімпіка Руслан Бабенко може продовжити свою кар'єру у складі харківського Металіста.
Наразі 29-річний українець перебуває на перегляді у харківському клубі та бере участь у товариському поєдинку проти Істанбула Башакшехіра, де він вийшов у стартовому складі.
Минулого сезону Бабенко виступав у складі житомирського Полісся. На його рахунку 10 проведених матчів у Першій лізі.
До цього українець виступав за Сталь, Дніпро, Волинь, Зорю, Олімпік та Чорноморець. Також він має досвід виступів у закордонних чемпіонатах у складах Буде-Глімта та Ракува.
На Football.ua доступна відео-трансляція матчу Металіст — Істанбул Башакшехір.