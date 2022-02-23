Харьковчане одолели Дордой из Кыргызстана.
Фото ФК Металлист
23 февраля 2022, 18:03
В среду, 23 февраля, Металлист провел шестой контрольный поединок на третьих зимних сборах.
Харьковчане минимально обыграли чемпиона Кыргызстана — Дордой из Бишкека.
Единственный мяч был забит Эдуардом Сарапием на 7-й минуте матча.
Металлист — Дордой 1:0
Гол: Сарапий, 7.
Металлист: Рыбак — Романюк, Мизюк, Федорив, Горбунов (Подлепенец, 75), Сарапий, Демченко (Танковский, 62), Касарес (Балули, 46), Харрис, Картушов (Паулиньо, 46), Давид (Танчик, 46).