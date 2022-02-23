Украина: Первая лига

Полузащитник подвел итог третьему зимнему сбору.

После заключительного спарринга на третьем сборе в Турции "универсал" Металлиста Владимир Танчик поделился своим взглядом на готовность команды к возобновлению сезона.

"Если на первых двух сборах вся работа проходила под нагрузкой, то на третьем мы целенаправленно готовились к возобновлению сезона, – цитирует Танчика официальный сайт клуба. – Главная цель — кубковый матч против Зари, и хорошо видно, что мы добавили в движении и мысли. Готовы ли мы победить — узнаем 1 марта".

"Некоторые считают, что для меня игра на острие атаки, как в последних двух матчах, нечто необычное, но я уже играл на этой позиции в польском Стомиле, но там была другая тактика. Для меня основное не где быть на поле, а быть на поле, а лишние навыки не помешают".

Матч 1 /4 финала Кубка Украины Металлист — Заря состоится 1 марта в 19:30.