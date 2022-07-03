Украина

Іван Надєїн розповів про ситуацію з контрактами футболістів.

Президент Вереса Іван Надєїн прокоментував особливості контрактів із футболістами рівненського клубу під час воєнного стану в Україні.

"Сьогодні ми домовляємося з гравцями, що після закінчення військового стану ми сядемо, переглянемо з кожним контракти, підписані у воєнний час, і зможемо повернутися до інших умов.

Ми розуміємо, що сьогодні ринок зарплат по чемпіонату в середньому вищий, ніж у нас. Але я точно впевнений, що наша преміальна частина більша, ніж середня за УПЛ.

Тому сподіваємось, що ця мотивація дозволить гравцям, по-перше, боротися за місце в основному складі, а далі вже битися на полі та перемагати", — наводить слова Надєїна ТК Футбол 1/2/3.

Раніше Верес представив ескізи нових форм у військовому стилі.