Дніпровська команда провела перше тренування за 131 день.
СК Дніпро-1
05 липня 2022, 11:22
Дніпро-1 розпочав підготовку до нового сезону у Словенії, провівши перше тренування за 131 день. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Поле, на якому працювала команда знаходиться біля готелю Vivat і перше заняття мало втягуючий характер.
Зазначається, що у тренувальний процес повернувся Артем Довбик, який відновлювався після травми, отриманої у збірній, а також присутність новачка Сергія Чоботенка та колишнього хавбека Зорі Артема Громова. Крім них, є група гравців з команди U-19.
У розташуванні команди зараз перебуває 19 футболістів.
Воротарі: Валерій Юрчук, Мирослав Зновенко, Яків Кінарейкін.
Захисники: Володимир Адамюк, Олександр Сваток, Валерій Лучкевич, Сергій Логінов, Сергій Чоботенко, Микита Кононов.
Півзахисники: Олександр Піхальонок, Ігор Когут, Олександр Назаренко, Іван Матюшенко, Максим Соловйов, Валентин Рубчинський, Сергій Лебедєв.
Форварди: Артем Довбик, Олексій Гуцуляк, Артем Громов.
Раніше Дніпро-1 назвав імена чотирьох спаринг-партнерів на зборах у Словенії.