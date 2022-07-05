Украина

Дніпровська команда провела перше тренування за 131 день.

Дніпро-1 розпочав підготовку до нового сезону у Словенії, провівши перше тренування за 131 день. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Поле, на якому працювала команда знаходиться біля готелю Vivat і перше заняття мало втягуючий характер.

Зазначається, що у тренувальний процес повернувся Артем Довбик, який відновлювався після травми, отриманої у збірній, а також присутність новачка Сергія Чоботенка та колишнього хавбека Зорі Артема Громова. Крім них, є група гравців з команди U-19.

У розташуванні команди зараз перебуває 19 футболістів.

Воротарі: Валерій Юрчук, Мирослав Зновенко, Яків Кінарейкін.

Захисники: Володимир Адамюк, Олександр Сваток, Валерій Лучкевич, Сергій Логінов, Сергій Чоботенко, Микита Кононов.

Півзахисники: Олександр Піхальонок, Ігор Когут, Олександр Назаренко, Іван Матюшенко, Максим Соловйов, Валентин Рубчинський, Сергій Лебедєв.

Форварди: Артем Довбик, Олексій Гуцуляк, Артем Громов.

Раніше Дніпро-1 назвав імена чотирьох спаринг-партнерів на зборах у Словенії.