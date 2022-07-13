Украина

Луганці провели ще один спаринг у Польші.

Луганська Зоря продовжує готуватись до поєдинків єврокубків та УПЛ в Польщі. Команда провела черговий спаринг з місцевою Легіоновією.

У першому таймі українська команда забила двічі. Спочатку рахунок відкрив Ігор Снурніцин, а під кінець тайму забив зі штрафного Максим Луньов. Господарі відповіли голом з пенальті.

У другому таймі команда Патріка ван Леувена продовжила тиснути і забивати. На початку другої половини зустрічі відзначився В'ячеслав Чурко, який на перегляді. Слідом забив ще один гравець на перегляді Денис Безбородько.

Легіоновія — Зоря 1:4

Голи: ?, 5 — Снурніцин, 1, Луньов, 43, Чурко, 52, Безбородько, 66

Зоря: Мацапура — Данченко, Імереков, Снурніцин, Сміян, - Назарина, Хлань, Крістіан, Луньов (Чурко, 45), Мишньов, — Гладкий (Безбородько, 45).