Украина

До вашої уваги найкращі моменти контрольного поєдинку.

Полтавська Ворскла продовжує підготовку до старту нового сезону в українській Прем'єр-лізі та кваліфікації Ліги конференцій.

На навчально-тренувальних зборах команда Віктора Скрипника провела черговий контрольний матч, у якому обіграла Легіоновію з рахунком 7:0.

У складі полтавців забитими м'ячами відзначилися Олійник, Козиренко та Кравчук, а дублі оформили Степанюк та Тілль.

Огляд матчу:

Легіоновія — Ворскла 0:7

Голи: Степанюк, 1, 14, Олійник, 11, Козиренко, 13, Тілль, 29, 45, Кравчук, 86

Ворскла: Різник, Пердута, Яворський, Зайков, Бацула, Пуцлін, В. Тілль, Козиренко, Олійник, Кравчук, Степанюк. На заміну виходили: Кулаковський, Черниш, Філіпе, Марлісон.